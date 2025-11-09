Spalletti perplessità dai tifosi della Juventus Sui social | Ridateci Tudor

In casa Juventus iniziano a riaffiorare i primi dubbi sul lavoro di Luciano Spalletti. Dopo l’entusiasmo iniziale per il suo arrivo, le ultime due uscite dei bianconeri hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, delusi da un gioco apparso blando e privo di idee. Il pareggio nel derby contro il Torino ha acceso il malumore . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

