Spalletti perplessità dai tifosi della Juventus Sui social | Ridateci Tudor

In casa Juventus iniziano a riaffiorare i primi dubbi sul lavoro di Luciano Spalletti. Dopo l’entusiasmo iniziale per il suo arrivo, le ultime due uscite dei bianconeri hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, delusi da un gioco apparso blando e privo di idee. Il pareggio nel derby contro il Torino ha acceso il malumore . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondisci con queste news

? Pistocchi: “Spalletti alla Juve? Scelta piena di incognite” Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un post su X, ha espresso perplessità sull’ormai probabile approdo di Luciano Spalletti alla Juventus: “Se a Tudor non sono bastati sette mesi per prendersi la - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, effetto-Spalletti svanito: dopo il derby esplode la rabbia sui social - I tifosi della Juventus dopo il derby hanno perso la pazienza: si salva solo Conceicao: niente più sogno scudetto, ora si teme anche per il quarto posto ... Segnala sport.virgilio.it

Spalletti alla Juve, dal “tradimento” a “non c’è altra strada”: le reazioni dei tifosi - Le reazioni dei tifosi di Napoli e Juventus alla notizia di un probabile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Riporta ilnapolista.it

Juventus-Spalletti, manca solo l'annuncio: ma non tutti i tifosi bianconeri applaudono la scelta, caos sul web - Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la Juventus e Luciano Spalletti hanno trovato l'intesa su tutto e giovedì ci sarà l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore ... Lo riporta sport.virgilio.it