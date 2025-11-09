SpaceX il razzo Falcon 9 lanciato in orbita con 29 satelliti Starlink
Il Falcon 9 di SpaceX è decollato con successo dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, trasportando 29 satelliti Starlink. L’obiettivo è collocarli in orbita terrestre bassa. Secondo SpaceX, si tratta del 28° volo per il primo stadio del razzo utilizzato in questa missione, che in passato ha lanciato CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18, SES-19 e 23 missioni Starlink. Dopo la separazione dei due stadi, il primo stadio è atterrato con successo sulla nave-drone A Shortfall of Gravitas, posizionata nell’Oceano Atlantico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Uno per tutte: un razzo Falcon 9 della SpaceX le ha trasportate nello spazio tutte assieme mercoledì 24 settembre 2025. Si chiamano Imap, Carruthers e Swfo, e ci aiuteranno a proteggerci da fenomeni estremi di space weather. Vediamo come nel servizio vid - facebook.com Vai su Facebook
Concluso con successo l’undicesimo test di volo di #Starship, il sistema di lancio più grande mai costruito. #SpaceX sta accelerano lo sviluppo del razzo in vista dell’allunaggio della Nasa previsto nel 2027. Tutti i dettagli su http://Startmag.it - X Vai su X
Space X, il razzo Falcon 9 lanciato in orbita con 29 satelliti Starlink - (LaPresse) Il Falcon 9 di SpaceX è decollato con successo dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, trasportando 29 satelliti ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Vast lancia Haven Demo: test per stazione spaziale - Haven Demo è il satellite di Vast, lanciato dal razzo Falcon 9 di SpaceX, che permetterà di testare le tecnologie della stazione spaziale Haven- Scrive punto-informatico.it
SpaceX sospende i voli del razzo Falcon 9 (update) - 9 è caduto in un'area sbagliata dell'Oceano Pacifico, quindi SpaceX ha sospeso i voli. Da punto-informatico.it