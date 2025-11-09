Space Data Economy bando Horizon | finanziamenti fino a 2,5 milioni di euro 

Sono aperte fino al 24 febbraio 2025 le  due call di EUSPA  nell’ambito del  programma Horizon Europe,  con l’obiettivo di promuovere la  Space Data Economy  e sviluppare applicazioni spaziali innovative a sostegno della resilienza europea. La call “Space Data Economy“ (HORIZON-EUSPA-2026-SPACE-02-51) punta a  superare la frammentazione della domanda e dell’offerta di servizi e dati satellitari, favorendo una maggiore adozione dei dati spaziali europei nei settori strategici. L’obiettivo è stimolare l’innovazione, rafforzare la competitività industriale e sostenere la transizione verde e digitale, promuovendo una più ampia integrazione dei dati provenienti dai programmi Copernicus ed EGNSS. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

