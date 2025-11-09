Sororanze festival – rete di spazi e persone storie di donne ribelli raccontate oggi | il programma

Chietitoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 13 novembre, con una cadenza di incontri mensili e fino a maggio 2026, parte la programmazione del “Sororanze festivalrete di spazi e persone (storie di donne ribelli, raccontate, oggi)”. Ovvero donne che parlano di altre donne e di sé. Un progetto promosso dal WWTSWorld Woman. 🔗 Leggi su Chietitoday.it



