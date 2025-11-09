Si apre un nuovo capitolo di vita per Raffaella Fico, che presto diventerà mamma per la seconda volta. La showgirl e modella napoletana ha annunciato la sua gravidanza nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Con il sorriso e una grande emozione, l’ex gieffina ha condiviso la notizia della dolce attesa del primo figlio insieme al compagno Armando Izzo, difensore del Monza, con il quale la storia d’amore procede a gonfie vele. Raffaella è già mamma di Pia, la figlia di quasi 14 anni avuta da Mario Balotelli, che presto diventerà sorella maggiore. “Sono incinta, sì. Per me è come se tutto fosse nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono incinta, vivo questa gravidanza in maniera serena perché accanto a me ho il mio uomo ed entrambi l’abbiamo voluta”: parla Raffaella Fico