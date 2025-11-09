Sono incinta vivo questa gravidanza in maniera serena perché accanto a me ho il mio uomo ed entrambi l’abbiamo voluta | parla Raffaella Fico
Si apre un nuovo capitolo di vita per Raffaella Fico, che presto diventerà mamma per la seconda volta. La showgirl e modella napoletana ha annunciato la sua gravidanza nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Con il sorriso e una grande emozione, l’ex gieffina ha condiviso la notizia della dolce attesa del primo figlio insieme al compagno Armando Izzo, difensore del Monza, con il quale la storia d’amore procede a gonfie vele. Raffaella è già mamma di Pia, la figlia di quasi 14 anni avuta da Mario Balotelli, che presto diventerà sorella maggiore. “Sono incinta, sì. Per me è come se tutto fosse nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Hai un ritardo e ti chiedi: "Sono incinta?" I primi segnali possono confondersi con la sindrome premestruale, ma ci sono indizi chiave: stanchezza improvvisa, seno più teso e sensibile, e nausea (anche fuori dal mattino!). Il segnale più affidabile? Il ritardo d - facebook.com Vai su Facebook
"#incinta" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Cecilia Rodriguez, il parto si avvicina: «Ho preso 17 chili in gravidanza, ho mangiato di tutto. La pancia mi mancherà» - Nonostante manchi pochissimo al parto Cecilia Rodriguez è stata tra le protagoniste della Fashion week milanese. Segnala corriereadriatico.it
Distacco: proseguirà la gravidanza? - Nella stragrande maggioranza dei casi, la gravidanza evolve come desiderato anche se nelle prime settimane si è verificato un distacco. Secondo bimbisaniebelli.it
Cecilia Rodriguez e la gravidanza: “Ho preso 13 chili in 7 mesi, vivo serena questa nuova versione di me” - Con alcune stories pubblicate su Instagram, la futura mamma ha aggiornato i followers sulla gravidanza, spiegando come stanno procedendo questi ... Lo riporta fanpage.it