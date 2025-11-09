Solo pareggi in Serie A | Milan rimontato dal Parma Juventus frenata dal Torino

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo pareggi nelle quattro partite di Serie A che si sono disputate nel corso della giornata odierna. Il Milan è stato rimontato dal Parma al Tardini: i rossoneri sono volati sul 2-0 con le stoccate di Saelemaekers al 12? e il rigore di Leao al 25?, ma poi gli emiliani sono riusciti ad acciuffare il pareggio con le reti di Bernabè nel recupero del primo tempo e di Del Prato al 62?. Il Milan ha sprecato una ghiotta occasione per issarsi provvisoriamente al comando solitaria della classifica generale e ha agganciato il Napoli al comando con 22 punti, in attesa dell’impegno dei partenopei sul campo di Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

solo pareggi in serie a milan rimontato dal parma juventus frenata dal torino

© Oasport.it - Solo pareggi in Serie A: Milan rimontato dal Parma, Juventus frenata dal Torino

Argomenti simili trattati di recente

Saelemaekers e Leao illudono il Milan, rimonta super del Parma: Allegri aggancia il Napoli in testa - I rossoneri passano subito avanti al 12' grazie a un mancino chirurgico di Saelemakers da fuori area ch ... Da corrieredellosport.it

pareggi serie milan rimontatoSerie A, Parma-Milan 2-2: Saelemaekers e Leao illudono, Bernabé e Delprato riacciuffano i rossoneri - Nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A il Milan subisce la rimonta del Parma pareggiando 2- Riporta msn.com

pareggi serie milan rimontatoSerie A - Milan rimontato, 1° posto "solo" agganciato: a Parma finisce 2-2 con gol di Saelemaekers, Leao, Bernabè e Delprato - I rossoneri dominano il primo tempo e colpiscono con Saelemaekers e Leao (su rigore), ma nel finale la perla di Bernabè riapre il match. Segnala eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pareggi Serie Milan Rimontato