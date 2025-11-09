Solo pareggi in Serie A | Milan rimontato dal Parma Juventus frenata dal Torino

Solo pareggi nelle quattro partite di Serie A che si sono disputate nel corso della giornata odierna. Il Milan è stato rimontato dal Parma al Tardini: i rossoneri sono volati sul 2-0 con le stoccate di Saelemaekers al 12? e il rigore di Leao al 25?, ma poi gli emiliani sono riusciti ad acciuffare il pareggio con le reti di Bernabè nel recupero del primo tempo e di Del Prato al 62?. Il Milan ha sprecato una ghiotta occasione per issarsi provvisoriamente al comando solitaria della classifica generale e ha agganciato il Napoli al comando con 22 punti, in attesa dell’impegno dei partenopei sul campo di Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

