Solo pareggi in Serie A | Milan rimontato dal Parma Juventus frenata dal Torino
Solo pareggi nelle quattro partite di Serie A che si sono disputate nel corso della giornata odierna. Il Milan è stato rimontato dal Parma al Tardini: i rossoneri sono volati sul 2-0 con le stoccate di Saelemaekers al 12? e il rigore di Leao al 25?, ma poi gli emiliani sono riusciti ad acciuffare il pareggio con le reti di Bernabè nel recupero del primo tempo e di Del Prato al 62?. Il Milan ha sprecato una ghiotta occasione per issarsi provvisoriamente al comando solitaria della classifica generale e ha agganciato il Napoli al comando con 22 punti, in attesa dell’impegno dei partenopei sul campo di Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A: Lecce-Verona e Como-Cagliari, pareggi senza reti. I lombardi frenati dalle parate di Caprile #ANSA - X Vai su X
Vittorie incredibili , pareggi , k.o. dolorosi e penalizzazioni ?. Punto dopo punto la classifica ha preso forma. Questa la Serie A contando dalla stagione 2000/01. - facebook.com Vai su Facebook
Saelemaekers e Leao illudono il Milan, rimonta super del Parma: Allegri aggancia il Napoli in testa - I rossoneri passano subito avanti al 12' grazie a un mancino chirurgico di Saelemakers da fuori area ch ... Da corrieredellosport.it
Serie A, Parma-Milan 2-2: Saelemaekers e Leao illudono, Bernabé e Delprato riacciuffano i rossoneri - Nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A il Milan subisce la rimonta del Parma pareggiando 2- Riporta msn.com
Serie A - Milan rimontato, 1° posto "solo" agganciato: a Parma finisce 2-2 con gol di Saelemaekers, Leao, Bernabè e Delprato - I rossoneri dominano il primo tempo e colpiscono con Saelemaekers e Leao (su rigore), ma nel finale la perla di Bernabè riapre il match. Segnala eurosport.it