Sisma al largo del Giappone | allerta tsunami

Lettera43.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità del Giappone hanno diramato un allarme tsunami dopo un sisma di magnitudo 6.7 che si è verificato alle 17:03 locali (le 9.03 in Italia) nelle acque al largo della prefettura di Iwate, davanti alle coste dell’ isola di Honshu, innescando l’avviso di possibili onde anomale fino a un metro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sisma al largo del Giappone: allerta tsunami

