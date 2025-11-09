Sisma al largo del Giappone | allerta tsunami
Le autorità del Giappone hanno diramato un allarme tsunami dopo un sisma di magnitudo 6.7 che si è verificato alle 17:03 locali (le 9.03 in Italia) nelle acque al largo della prefettura di Iwate, davanti alle coste dell’ isola di Honshu, innescando l’avviso di possibili onde anomale fino a un metro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
