Sinner e Musetti si vedranno su Rai2 alle ATP Finals? C’è una eccezione
Sono iniziato quest’oggi alla Inalpi Arena di Torino i primi match della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti, pur appartenendo a gironi differenti, esordiranno nella giornata di domani. Oggi non ci saranno italiani in singolare in campo, quindi verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 HD il match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’australiano Alex de Minaur, mentre domani toccherà a Jannik Sinner contro il canadese Felix Auger-Aliassime, quindi non sarà visibile in chiaro Lorenzo Musetti. A partire da martedì 11 novembre, però, i due italiani inizieranno a giocare in giorni differenti, quindi ogni giorno sarà il match con un azzurro in campo in singolare ad essere trasmesso in chiaro, fino a venerdì 14, quando finirà la prima fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it
