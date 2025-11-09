Sinner-Auger Aliassime per Jannik inizia la difesa del titolo di Maestro | il pronostico

Debutto molto impegnativo per il numero due del mondo che solo vincendo le Finals può tornare numero uno del mondo (ma dipenderà da Alcaraz). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Auger Aliassime, per Jannik inizia la difesa del titolo di Maestro: il pronostico

Sinner a Torino nel girone con Zverev, Shelton e Musetti/Auger Aliassime: poteva andare meglio? Secondo il direttore, sì...

#Alcaraz allunga su #Sinner, Auger-Aliassime insidia Musetti: la situazione tra ranking e race Atp

Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime alle ATP Finals 2025: programma, orario e dove vedere le partite in diretta · Tennis - Il debutto di Jannik Sinner alle ATP Finals 2025 nella fase a gironi è contro Felix Auger-

Sinner e Cahill insieme anche nel 2026: Jannik scatta col vantaggio Darren - Alla vigilia delle Atp Finals il supercoach australiano scioglie la riserva e accetta di proseguire nel '26 con il campione azzurro: "Con Jan s'era detto che se avesse vinto Wimbledon avrebbe deciso l ...

Atp Parigi, Sinner vince la finale contro Auger-Aliassime e torna numero 1 del mondo