Singolare l' episodio… I dubbi dell’avvocato di Stasi sugli abiti abbandonati

La procura di Pavia sta cercando di ricostruire quanto accaduto il 13 agosto 2007 a Garlasco, nella villetta di via Pascoli dove è stata uccisa Chiara Poggi. Esiste un condannato in via definitiva, che è Alberto Stasi, ma non è escluso che si possa arrivare una nuova verità. L'obiettivo di Fabio Napoleone e della sua procura è quello di eliminare ogni ombra, arrivando a una verità inoppugnabile, sia che confermi la colpevolezza di Stasi, sia che arrivi a un'altra conclusione. Ci sono tanti elementi che, alla luce attuale dei fatti, devono essere approfonditi. Alcuni è impossibile farlo a distanza di 18 anni mentre altri potrebbero ancora aiutare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

