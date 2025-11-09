Singolare l' episodio… I dubbi dell’avvocato di Stasi sugli abiti abbandonati
La procura di Pavia sta cercando di ricostruire quanto accaduto il 13 agosto 2007 a Garlasco, nella villetta di via Pascoli dove è stata uccisa Chiara Poggi. Esiste un condannato in via definitiva, che è Alberto Stasi, ma non è escluso che si possa arrivare una nuova verità. L'obiettivo di Fabio Napoleone e della sua procura è quello di eliminare ogni ombra, arrivando a una verità inoppugnabile, sia che confermi la colpevolezza di Stasi, sia che arrivi a un'altra conclusione. Ci sono tanti elementi che, alla luce attuale dei fatti, devono essere approfonditi. Alcuni è impossibile farlo a distanza di 18 anni mentre altri potrebbero ancora aiutare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Singolare episodio a Pescara Portanuova. L’uomo è riuscito a scardinare dal muro il distributore automatico di una farmacia prelevando tutti i prodotti e i soldi custoditi al suo interno Scattato l’allarme, la Polizia lo ha rintracciato e l’uomo è stato denunciato. #C - facebook.com Vai su Facebook