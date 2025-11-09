Si perdono sul sentiero a Foce di Pucara | salvati dal Soccorso Alpino
Nel fine settimana appena concluso i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti nel comprensorio del comune di Cava De' Tirreni per cercare alcune persone disperse. A richiedere il loro intervento gli agenti del Commissariato di Polizia di Cava De’ TirreniIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
