Si perdono sul sentiero a Foce di Pucara | salvati dal Soccorso Alpino

Salernotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana appena concluso i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti nel comprensorio del comune di Cava De' Tirreni per cercare alcune persone disperse. A richiedere il loro intervento gli agenti del Commissariato di Polizia di Cava De’ TirreniIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

