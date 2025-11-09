Shutdown Usa | voli e servizi fermi

3.11 Gli Usa sono giunti al 40° giorno dello shutdown, il più lungo della loro storia, con gravi ripercussioni su servizi pubblici e trasporti. Circa 1,4 mln di dipendenti federali lavorano senza stipendio o sono in congedo forzato,l'aviazione civile registra cancellazioni di voli fino al 20%. Il Senato lavora per cercare un accordo, ma permangono divisioni soprattutto su temi come i crediti fiscali per la sanità.Trump ha chiesto ai repubblicani di aggirare l'ostruzionismo per sbloccare la situazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

Il segretario ai Trasporti @SecDuffy ha avvertito che i tagli potrebbero aumentare fino al 20% dei voli programmati se lo #shutdown non verrà risolto a breve. Le prime riduzioni, pari al 4%, sono scattate il 7 novembre in 40 aeroporti del Paese. - X Vai su X

Caos nei cieli #USA: oltre 1.000 voli cancellati durante lo #shutdown - facebook.com Vai su Facebook

Cos'è lo shutdown che blocca gli Usa e minaccia anche gli stipendi in Italia, è il più lungo di sempre - Lo shutdown Usa più lungo della storia blocca servizi e voli in America: cos'è e perché anche in Italia gli stipendi dei dipendenti sono a rischio ... Da virgilio.it

Shutdown Usa, taglio del 10% dei voli: rotte e scali coinvolti - Se la situazione dovesse peggiorare, il taglio del traffico aereo negli aeroporti americani potrebbe raggiungere anche il 20%, ha avvertito il segretario dei Trasporti Sean Duffy in un'intervista a ... tg24.sky.it scrive

Shutdown in Usa, oltre 5mila voli cancellati o in ritardo - Si tratta della chiusura delle attività governative non essenziali più lunghe mai avvenute. Segnala msn.com