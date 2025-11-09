Shutdown Usa | voli e servizi fermi

Servizitelevideo.rai.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3.11 Gli Usa sono giunti al 40° giorno dello shutdown, il più lungo della loro storia, con gravi ripercussioni su servizi pubblici e trasporti. Circa 1,4 mln di dipendenti federali lavorano senza stipendio o sono in congedo forzato,l'aviazione civile registra cancellazioni di voli fino al 20%. Il Senato lavora per cercare un accordo, ma permangono divisioni soprattutto su temi come i crediti fiscali per la sanità.Trump ha chiesto ai repubblicani di aggirare l'ostruzionismo per sbloccare la situazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

