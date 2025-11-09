Le compagnie aeree statunitensi hanno nuovamente cancellato oltre 1.000 voli nel secondo giorno dall’entrata in vigore del mandato della Federal Aviation Administration (FAA) per ridurre il traffico aereo a causa dello shutdown del governo Usa. Finora, la riduzione dei voli nei principali aeroporti del Paese non ha provocato interruzioni su larga scala. Le compagnie stanno limitando i voli in decine di grandi aeroporti degli Stati Uniti per alleggerire la pressione sui controllori di volo, che stanno lavorando senza stipendio e sotto grande stress durante la chiusura del governo. Secondo la FAA, questa misura è necessaria per garantire la sicurezza dei passeggeri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Shutdown Usa, oltre 1.000 voli cancellati: disagi all’aeroporto di Phoenix