Shutdown Usa oltre 1.000 voli cancellati | disagi all’aeroporto di Phoenix
Le compagnie aeree statunitensi hanno nuovamente cancellato oltre 1.000 voli nel secondo giorno dall’entrata in vigore del mandato della Federal Aviation Administration (FAA) per ridurre il traffico aereo a causa dello shutdown del governo Usa. Finora, la riduzione dei voli nei principali aeroporti del Paese non ha provocato interruzioni su larga scala. Le compagnie stanno limitando i voli in decine di grandi aeroporti degli Stati Uniti per alleggerire la pressione sui controllori di volo, che stanno lavorando senza stipendio e sotto grande stress durante la chiusura del governo. Secondo la FAA, questa misura è necessaria per garantire la sicurezza dei passeggeri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
