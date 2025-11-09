Shutdown Usa oltre 1.000 voli cancellati | disagi all’aeroporto di Phoenix

Lapresse.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le compagnie aeree statunitensi hanno nuovamente cancellato oltre 1.000 voli nel secondo giorno dall’entrata in vigore del mandato della Federal Aviation Administration (FAA) per ridurre il traffico aereo a causa dello shutdown del governo Usa. Finora, la riduzione dei voli nei principali aeroporti del Paese non ha provocato interruzioni su larga scala. Le compagnie stanno limitando i voli in decine di grandi aeroporti degli Stati Uniti per alleggerire la pressione sui controllori di volo, che stanno lavorando senza stipendio e sotto grande stress durante la chiusura del governo. Secondo la FAA, questa misura è necessaria per garantire la sicurezza dei passeggeri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

shutdown usa oltre 1000 voli cancellati disagi all8217aeroporto di phoenix

© Lapresse.it - Shutdown Usa, oltre 1.000 voli cancellati: disagi all’aeroporto di Phoenix

Approfondisci con queste news

shutdown usa oltre 1000Usa, oltre 1.000 voli cancellati per shutdown e tagli della FAA: disagi a Phoenix - (LaPresse) Le compagnie aeree statunitensi hanno nuovamente cancellato oltre 1. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

shutdown usa oltre 1000Usa, caos per shutdown: 42 milioni di cittadini senza buoni spesa e 6mila voli cancellati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, caos per shutdown: 42 milioni di cittadini senza buoni spesa e 6mila voli cancellati ... tg24.sky.it scrive

shutdown usa oltre 1000Usa, oltre 1.700 voli cancellati in 24 ore per lo shutdown - Durante il primo giorno di riduzione del 4% dell'attività, infatti, in 40 aeroporti degli Stati Uniti, sono stati segnalati oltre 1. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Shutdown Usa Oltre 1000