Show da Fiorello Cremonini canta ‘La Santa Pennicanza’
Puntata speciale per 'La Pennicanza' su Rai Radio2, da questa settimana visibile anche in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Golssip.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una canzone nata per il nuovo show di Fiorello, con cui CESARE CREMONINI ha voluto omaggiare Renzo Arbore e i grandi della musica italiana, da Jannacci a Gaber passando per Lucio Dalla - facebook.com Vai su Facebook
Show da Fiorello, Cremonini canta 'La Santa Pennicanza' - Puntata speciale per 'La Pennicanza' su Rai Radio2, da questa settimana visibile anche in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre. Segnala ansa.it
Cremonini scrive un brano per Fiorello, poi la telefonata di Renzo Arbore: “Grazie per il divertimento che mi date” - Il cantautore bolognese scrive e canta un pezzo ispirato allo show radiofonico di Radio2 ... Secondo fanpage.it
Cremonini, show da Fiorello con la mazurka di 'La Santa Pennicanza' - A sorpresa Renzo Arbore in collegamento: 'Bella canzone, potrei benissimo cantare io' ... Secondo adnkronos.com