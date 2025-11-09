Serie D girone H | Paganese di misura Afragolese ko
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel girone H di serie D, blitz della Paganese a Martina Franca con la compagine campana che resta in scia della capolista Fasano. Afragolese ko contro la Fidelis Andria. La Sarnese lotta ma non basta contro il blasonato Heraclea che porta a casa i tre punti con il minimo scarto. Il derby di Pompei se lo aggiudica il Nola che resta nei quartieri alti della classifica. Positivo pareggio in chiave salvezza della Real Normanna sul campo del Ferrandina con la ripresa fortemente condizionata da pioggia e nebbia. Male il fanalino di coda Real Acerrana sconfitto 3-0 a Francavilla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
