Serie D girone G | la capolista Scafatese inarrestabile esordio con gol per il baby Conteh

Tempo di lettura: 4 minuti Come in un cartone animato disneyano la Scafatese si porta a casa i tre punti dalla Sardegna espugnando il Comunale di Monastir per 1-2. La storia della giornata, che probabilmente nessun regista sarebbe stato in grado nemmeno di immaginare, è quella di Seediya Conteh, classe 2007 della Juniores canarina, aggregato alla prima squadra a causa delle assenze forzate di Convitto, Volpicelli e Orefice, in grado di mettere il sigillo definitivo a una sfida sentitissima al primissimo pallone toccato tra i grandi, a margine di una sgasata da capogiro sulla fascia sinistra. E così la domenica canarina si trasforma in un cult, che lega i grandi classici alle nuove storie di realtà aumentata e regala agli uomini di Esposito, ancora una volta, la vetta solitaria; per quel che riguarda il campo il tecnico canarino rispolvera il 4-3-3 partendo con Molinaro titolare e ritrovando Dambros e Alessio Esposito, tornati dall'infermeria.

