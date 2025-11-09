Serie D girone C | poche luci e tante ombre per le padovane
Il girone C di Serie D continua a essere un romanzo pieno di capitoli (im)prevedibili per le padovane. Benino l'Este, capace di cogliere un pari prezioso nell'anticipo del sabato sul campo del Bassano, malino il Campodarsego sconfitto di misura dall'ottimo Mestre dell'ex Cittadella Perticone e il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
