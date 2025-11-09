Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite
Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C - Girone B Serie D - Girone E. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Mvp della settimana versione dilettanti, ecco tutto i vincitori Serie D: Eneo Gjonaj (Folgore Caratese) 260 voti Eccellenza: Raffaele Vivenzio (Calvairate) 265 voti Promozione: Domenico Cannataro (Robbio) 498 voti Under 19 Nazionale: Lorenzo Nuzzi (Folg - facebook.com Vai su Facebook
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Si scende in campo! Diretta gol live score (13^ giornata, 9 novembre 2025) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi, domenica 9 novembre 2025, delle partite per la 13^ giornata. Scrive ilsussidiario.net
Risultati Serie C, classifiche/ Il Ravenna è capolista! Diretta gol live score (oggi sabato 8 novembre 2025) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi sabato 8 novembre 2025 delle partite per la 13^ giornata di campionato. Come scrive ilsussidiario.net
SERIE C Il Pergo prende subito gol ed è sterile, niente rimonta: vince 1-0 l'Arzignano - 2): Manfrin; Rossoni, Milillo, Toniolo; Cariolato (40'st Boccia), Lakti, Chiarello, Moretti (15' st Damiani), Bernardi; Nanni (15'st Lanzi) ... Scrive sportgrigiorosso.it