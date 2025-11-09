Serie C Carpi-Livorno in diretta LIVE

Una settimana bollente, contrassegnata dalle dure parole del presidente onorario Enrico Fernandez Affricano e dal caos nel settore giovanile che ha portato alle dimissioni il tecnico degli under 15 Stefano Brondi. Quelli appena trascorsi, in casa amaranto, sono stati giorni complicati, ma il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it