Serie A11ma giornata | Inter-Lazio 2-0

22.45 L'Inter batte la Lazio 2-0 e vola in vetta appaiando la Roma. Al 'Meazza' un gol per tempo.Biancocelesti a 15 punti. Pronti-via e Isaksen si fa soffiare il pallone da Bastoni, passaggio a Lautaro Martinez che di prima pesca il jolly con un po' di fortuna (3').Reazione Lazio con un tiro alto di Zaccagni. L'Inter ci prova con Sucic,a lato. Ripresa. Guendouzi impegna Sommer,Lautaro si divora il bis.Bonny insacca un cross basso di Dimarco (62'). Gol di Zielinski annullato dal Var per mano di Dimarco. Lazio sfortunata: Gila coglie il palo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Serie A: Inter-Lazio 2-0, nerazzurri in testa con la Roma - Partenza feroce dell'Inter che mette immediatamente sotto pressione la Lazio. Come scrive ansa.it

Inter – Lazio LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 11° Giornata - Lazio in Diretta Tv e Streaming Live, 11° Giornata Serie A, Domenica 9 Novembre ore 20:45. Si legge su stadiosport.it

Il gagliardetto dell'Inter - L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (3 vittorie, 2 pareggi) e potrebbe arrivare a sei partite di fila senza sconfitte contro i biancocelesti nella ... Si legge su sport.sky.it