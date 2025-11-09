Serie A11ma giornata | Inter-Lazio 2-0

Servizitelevideo.rai.it | 9 nov 2025

22.45 L'Inter batte la Lazio 2-0 e vola in vetta appaiando la Roma. Al 'Meazza' un gol per tempo.Biancocelesti a 15 punti. Pronti-via e Isaksen si fa soffiare il pallone da Bastoni, passaggio a Lautaro Martinez che di prima pesca il jolly con un po' di fortuna (3').Reazione Lazio con un tiro alto di Zaccagni. L'Inter ci prova con Sucic,a lato. Ripresa. Guendouzi impegna Sommer,Lautaro si divora il bis.Bonny insacca un cross basso di Dimarco (62'). Gol di Zielinski annullato dal Var per mano di Dimarco. Lazio sfortunata: Gila coglie il palo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

