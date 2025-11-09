Serie A Milano facile su Treviso Brescia non molla Trapani scatenata
Nella squadra di Messina spicca Brooks con 22 punti. La capolista travolge Trieste, i siciliani regolano in casa Cremona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Nella sesta giornata di Serie A 2025/26 vittorie per Vicenza, Milano, Legnaro, Verona e Forlì Foto di Vanessa Zenobini https://hockeyitalia21.com/2025/11/08/nella-sesta-giornata-di-serie-a-2025-26-vittorie-per-vicenza-milano-legnaro-verona-e-forli/ - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Basket, Milano-Treviso: risultato LIVE - Nella 7^ giornata della Serie A di basket l'Olimpia Milano, reduce dalla vittoria in casa dell'Efes dopo due supplementari in Eurolega, ospita al Forum di Assago una delle ultimeiin classifica, ... Segnala sport.sky.it
Serie A, Milano-Treviso 87-63: Nutribullet travolta, non c'è storia - La squadra di Alessandro Rossi ai minimi stagionali si infrange contro la corazzata meneghina ... corrieredelveneto.corriere.it scrive
Milano regola Treviso al Forum. Vincono anche Brescia e Trapani - L’Olimpia ritrova la vittoria in campionato: 87- Riporta msn.com