Serie A l’Inter aggancia la Roma in vetta | Lautaro da record contro la Lazio

L’Inter aggancia la Roma in vetta: i nerazzurri stendono la Lazio di Sarri con i gol di Lautaro e Bonny. L’ Inter mette a segno la sua quarta vittoria consecutiva. La formazione nerazzurra si è imposta di prepotenza allo stadio San Siro nel match contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il club milanese ha fatto sua la gara con il punteggio di 2-0, maturato dai gol di Lautaro Martinez e Bonny. Una vittoria che permette alla squadra di Chivu di raggiungere la Roma al comando della Serie A. L’Inter torna al comando della Serie A: agganciata la Roma. L’Inter di mister Cristian Chivu mette subito a ferro e fuoco la metà campo della Lazio, inscenando una partenza feroce. 🔗 Leggi su Sportface.it

