La tranquillità del lungo viaggio verso l’Oriente è stata improvvisamente interrotta da un allarme inatteso. Centinaia di metri sopra le nuvole, in un ambiente dove la tecnologia regna sovrana, una sensazione sgradevole ha rotto la quiete della cabina di pilotaggio: un odore acre e insolito, un sentore di bruciato che non lascia spazio a interpretazioni superficiali. Per l’equipaggio, addestrato a reagire in una frazione di secondo a ogni potenziale minaccia, la percezione di quell’odore ha significato l’immediata attivazione dei protocolli di emergenza. Nonostante l’assenza di fumo visibile o di altri segnali immediatamente evidenti di un guasto grave, il principio di massima cautela ha prevalso su ogni altra considerazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sentiamo puzza di bruciato”. Paura in volo, fumo in cabina di pilotaggio. Passeggeri terrorizzati