Sente rumori pensa ai ladri e spara colpi di fucile Erano i tecnici dell’Enel

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo 30enne di Sant’Agata de Goti è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, dopo essere uscito dalla finestra di casa sua e aver sparato con un fucile dei colpi di arma da fuoco. E’ accaduto all’alba e fortunatamente nessuno è rimasto ferito ed è stato attinto da questi colpi. L’uomo aveva sentito dei rumori all’esterno della sua abitazione e probabilmente pensava fossero dei malviventi. In realtà erano dei tecnici dell’Enel che all’alba stavano facendo dei lavori di manutenzione. I militari sono giunti sul posto dopo un sopralluogo all’esterno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sente rumori, pensa ai ladri e spara colpi di fucile. Erano i tecnici dell’Enel

Contenuti che potrebbero interessarti

(Rovigo) - Un uomo di 68 anni, di notte, sente dei rumori in casa. Essendo già stato rapinato, imbraccia il fucile, scova tre ladri armati e a volto coperto e spara per metterli in fuga. Ne ferisce uno, probabilmente di striscio - considerata la esigua quantità di sang - facebook.com Vai su Facebook

Sente rumori in giardino e va a controllare, 14enne si trova faccia a faccia coi ladri: «Mio figlio ha sventato il furto» - Non è una scena di "Mamma ho perso l'aereo", ma un fatto realmente avvenuto. Lo riporta leggo.it

Padova, sente rumori nel giardino e affronta i ladri: 14enne eroe salva la casa di famiglia. le immagini del furto sventato - Una serata da brividi si è trasformata in un atto di coraggio per un ragazzo di 14 anni che ha sventato un furto nella propria abitazione. Come scrive affaritaliani.it