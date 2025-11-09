Sente rumori pensa ai ladri e spara colpi di fucile Erano i tecnici dell’Enel

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo 30enne di Sant’Agata de Goti è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, dopo essere uscito dalla finestra  di casa sua e aver sparato con un fucile dei colpi di arma da fuoco. E’ accaduto all’alba e fortunatamente nessuno è rimasto ferito ed è stato attinto da questi colpi. L’uomo aveva sentito dei rumori all’esterno della sua abitazione e probabilmente pensava fossero dei malviventi. In realtà erano dei tecnici dellEnel che all’alba stavano facendo dei lavori di manutenzione. I militari sono giunti sul posto dopo un sopralluogo all’esterno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

