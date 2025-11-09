sensible soccer il primo grande e indimenticabile classico dei videogiochi di calcio

Sensible Soccer è una leggenda, qualcosa più di un videogioco anche perché è stato davvero il primo a regalare qualcosa di differente e a conquistare tutto il mondo. Oggi non possiamo che sorridere a ripensarci soprattutto se non siamo più ragazzi di primo pelo. Il ricordo è di quelli che fanno davvero molto rumore. (Youtube Mingos Commodore Blog) TvPlay.it Siamo nel 1992, le console sono ancora qualcosa di lontano dall’idea che abbiamo oggi, quando esce questo videogame che non è il primo in assoluto dedicato al calcio, ma il primo per tante altre cose. 🔗 Leggi su Tvplay.it

