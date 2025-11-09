Segnalato un elicottero caduto ricerche nel Pesarese Due le persone a bordo c' è l' ipotesi avaria

Dopo la segnalazione di un elicottero privato, con due persone a bordo, che sarebbe precipitato, sono in corso ricerche nella zona di Borgo Pace in provincia di Pesaro Urbino, vicina al confine con Toscana e Umbria. A bordo del velivolo, un Augusta Westland 109, decollato da Venezia, secondo le prime informazioni, ci dovrebbero essere due persone. Sul posto si stanno portando i carabinieri, i vigili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

