l'ascesa dell'anime nel panorama globale moderno. Negli ultimi dieci anni, il mondo dell'animazione giapponese ha conosciuto un'espansione senza precedenti, diventando un fenomeno di portata internazionale. Un tempo spettava ad ambienti ristretti e a gruppi di appassionati la possibilità di seguire con discrezione le proprie serie preferite, spesso in modo anonimo e condividendo pensieri in community online. Oggi, invece, titoli come One Piece, Jujutsu Kaisen e Solo Leveling sono riconosciuti e discussi apertamente da un pubblico mondiale, vivo e partecipe. Quest'evoluzione si è consolidata nel corso degli anni 2020, portando alla creazione di veri e propri classici moderni capaci di infrangere record di visualizzazioni e di ricevere premi di alto prestigio.

Se solo leveling è il miglior anime del 2020 ti sei perso la svolta