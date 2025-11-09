Scuola debutta in Italia Doubt and Debate | piattaforma che educa al pensiero critico

Parte da lunedì 10 novembre nelle scuole italiane, in parallelo con quelle spagnole per poi arrivare a gennaio anche in Germania,  il progetto Doubt and Debate pensato per educare i ragazzi ad avere un pensiero critico  di fronte all’informazione veicolata dagli algoritmi sui social. Messo in campo dall’ Osservatorio for Independent Thinking –  il nuovo nome dell’Osservatorio Giovani Editori – guidato da  Andrea Ceccherini  che continuerà comunque a portare il Quotidiano in Classe, il percorso prevede all’inizio  10 lezioni video di tech literacy  per capire come funziona la scatola magica rappresentata da internet. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

