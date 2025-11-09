Scontro tra auto e moto sulla Regina | elisoccorso in volo su Laglio

Grave incidente stradale intorno alle 11.45 di oggi, domenica 9 novembre, lungo la via Nuova Regina a Laglio. Per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate in modo violento all’altezza del civico 42.Due le persone coinvolte, tra cui una donna. I soccorsi sono scattati. 🔗 Leggi su Quicomo.it