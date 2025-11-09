Scontro frontale tra un' auto e un furgoncino in tangenziale due morti | hanno 23 e 62 anni In fin di vita un 21enne

Un terribile scontro sulla tangenziale sud di Bergamo ha causato 2 morti e un ferito grave. L'incidente è avvenuto alle 7,30 di domenica 9 novembre all'altezza di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Scontro frontale tra un'auto e un furgoncino in tangenziale, due morti: hanno 23 e 62 anni. In fin di vita un 21enne

