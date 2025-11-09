Scontro all' incrocio in via Lanza ferita una ragazza
Una ragazza è rimasta ferita nello scontro tra due mezzi - un furgone e una Mercedes - avvenuto nella serata di sabato 8 novembre all'incrocio tra via Lanza e via Guerra. Un'ambulanza della Pubblica assistenza della Valnure l'ha trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto i vigili. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scontro fra scooter per una mancata precedenza: due feriti in ospedale Lo scontro ad Alghero all’incrocio fra via Veneto e via Marconi - facebook.com Vai su Facebook
Scontro all'incrocio in via Lanza, ferita una ragazza - avvenuto nella serata di sabato 8 novembre all'incrocio tra via Lanza e via Guerra. Lo riporta ilpiacenza.it