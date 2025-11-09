Scintille all’Olimpico | Koné furioso con Zaniolo Collu a brutto muso Pellegrini confronto con Padelli

Calciomercato.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese reagisce a una presunta provocazione di Zaniolo, l’arbitro lo riprende con prepotenza. Ko Dovbyk per infortunio La Roma passa in vantaggio allOlimpico contro l’Udinese. Una partita complicata sbloccata nel finale di primo tempo dal calcio di rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini, con Gasperini che nel frattempo deve fare a meno pure di Dovbyk. L’ucraino in un corpo a corpo con Bertola si è infortunato (forse muscolare) ed è stato sostituito da Baldanzi, praticamente unico attaccante in panchina insieme a El Shaarawy. Ma l’atmosfera resta incandescente, soprattutto per la presenza dell’ex Zaniolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

scintille all8217olimpico kon233 furioso con zaniolo collu a brutto muso pellegrini confronto con padelli

© Calciomercato.it - Scintille all’Olimpico: Koné furioso con Zaniolo, Collu a brutto muso. Pellegrini, confronto con Padelli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Scintille All8217olimpico Kon233 Furioso