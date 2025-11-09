Scintille all’Olimpico | Koné furioso con Zaniolo Collu a brutto muso Pellegrini confronto con Padelli
Il francese reagisce a una presunta provocazione di Zaniolo, l’arbitro lo riprende con prepotenza. Ko Dovbyk per infortunio La Roma passa in vantaggio all’Olimpico contro l’Udinese. Una partita complicata sbloccata nel finale di primo tempo dal calcio di rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini, con Gasperini che nel frattempo deve fare a meno pure di Dovbyk. L’ucraino in un corpo a corpo con Bertola si è infortunato (forse muscolare) ed è stato sostituito da Baldanzi, praticamente unico attaccante in panchina insieme a El Shaarawy. Ma l’atmosfera resta incandescente, soprattutto per la presenza dell’ex Zaniolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
