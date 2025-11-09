Scienza capire lo scioglimento del ghiaccio attraverso la polvere cosmica

Ildenaro.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tracciare dove cade la polvere cosmica puo’ essere utile per  capire come la copertura di ghiaccio marino sia cambiata nel corso dei millenni.  Questa curiosa correlazione emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati dell’ Universita’  di Washington. Il team, guidato da  Frankie Pavia, ha misurato l’elio-3 per distinguere la polvere cosmica dai detriti terrestri. Il ghiaccio marino artico, spiegano gli esperti, si e’ ridotto di oltre il 42% dal 1979, anno in cui e’ iniziato il monitoraggio satellitare regolare. Man mano che il ghiaccio si assottiglia e si ritira, una maggiore quantita’ d’acqua viene esposta alla luce solare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Accelera la velocità di scioglimento dei ghiacciai - La velocità di scioglimento dei ghiacciai è raddoppiata negli ultimi 4 anni rispetto al decennio precedente Lo indicano i dati relativi ai ghiacciai di Canada, Stati Uniti e Svizzera, che tra il 2021 ... Da ansa.it

Lo scioglimento dei ghiacciai ha risvegliato questo pericolo letale - Non passa giorno in cui in tv, al bar o semplicemente passeggiando per strada non si senta parlare o non ci si accorga degli effetti del cambiamento climatico in corso. Da esquire.com

Artico in allarme, la neve manca anche in inverno: il record in negativo preoccupa i ricercatori - Donato Giovannelli, dell'università Federico II di Napoli, ha coordinato a febbraio 2025 una campagna scientificia alle Isole Svalbard. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Scienza Capire Scioglimento Ghiaccio