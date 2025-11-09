Scienza capire lo scioglimento del ghiaccio attraverso la polvere cosmica
Tracciare dove cade la polvere cosmica puo’ essere utile per capire come la copertura di ghiaccio marino sia cambiata nel corso dei millenni. Questa curiosa correlazione emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati dell’ Universita’ di Washington. Il team, guidato da Frankie Pavia, ha misurato l’elio-3 per distinguere la polvere cosmica dai detriti terrestri. Il ghiaccio marino artico, spiegano gli esperti, si e’ ridotto di oltre il 42% dal 1979, anno in cui e’ iniziato il monitoraggio satellitare regolare. Man mano che il ghiaccio si assottiglia e si ritira, una maggiore quantita’ d’acqua viene esposta alla luce solare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
