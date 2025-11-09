Schlein | Redistribuzione ricchezze al centro del dibattito Ma Tremonti | Anche Marx era contrario

“ Patrimoniale alla francese? A Parigi a metà dell’800 si discute delle imposte progressive, patrimoniali. Arriva Carlo Marx e dice che sono tutte stupidate, perché la proprietà è un furto. Io credo che la patrimoniale sia una stupidata perché, in un mondo dove la ricchezza circola, nessuno stato, nessuna entità politica la può controllare con la logica della patrimoniale”. Giulio Tremonti, tributarista di Sondrio già ministro dell’Economia con Silvio Berlusconi, non è mai stato un fan della patrimoniale. In passato l’ha definita una “ cazz . abissale ” che, diceva, era chiesta dalle élite per poi farla pagare solo ai poveri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Redistribuzione ricchezze al centro del dibattito”. Ma Tremonti: “Anche Marx era contrario”

