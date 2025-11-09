Schianto nella notte tra Casalpusterlengo e Codogno | due giovani intrappolati nell’auto
Casalpusterlengo (Lodi), 9 novembre 2025 – Rovinoso incidente nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre l ungo la via Emilia, tra Casalpusterlengo e Codogno. Era da passata mezzanotte quando un’ auto, per cause ancora da accertare, è finita contro un new jersey, riportando gravi danni alla parte anteriore. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe fatto tutto da solo, senza coinvolgere altri mezzi. A bordo viaggiavano due giovani, una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 23, che sono rimasti intrappolati nell’abitacolo, senza possibilità di aprire le portiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, che li hanno liberati utilizzando attrezzature specifiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
