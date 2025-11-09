Schianto di Stezzano | il bilancio si aggrava morto in ospedale anche il 21enne ferito - Video

LA TRAGEDIA. Sale a tre il numero dei morti del gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 7 di domenica 9 novembre a Stezzano sulla tangenziale Sud. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Schianto di Stezzano: il bilancio si aggrava, morto in ospedale anche il 21enne ferito - Sale a tre morti il bilancio del gravissimo incidente avvenuto alle 7.

Tragico schianto frontale a Stezzano, due morti e un ferito gravissimo - Un'auto e un furgoncino si sono scontrati all'alba di domenica 9 novembre sulla Tangenziale Sud a Stezzano: il bilancio è pesantissimo,2 morti e almeno quattro feriti, di cui uno gravissi ...

Incidente a Stezzano, tre morti in un frontale lungo la Tangenziale Sud - Morti sul colpo i conducenti di due veicoli, un terzo sarebbe deceduto durante il trasporto in ospedale ...

