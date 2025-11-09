Schianto di Stezzano | il bilancio si aggrava morto in ospedale anche il 21enne ferito - Video

LA TRAGEDIA. Sale a tre il numero dei morti del gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 7 di domenica 9 novembre a Stezzano sulla tangenziale Sud. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Schianto di Stezzano: il bilancio si aggrava, morto in ospedale anche il 21enne ferito - Video

