Schianto all' alba sulla tangenziale sud di Bergamo | due morti e un ferito gravissimo

Poco dopo le 7 di questa mattina, lungo la tangenziale sud a Stezzano, in provincia di Bergamo, si è registrato un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto due auto e piccolo furgone. A morire sono stati un 23enne e un 62enne. Un 64enne all'arrivo dei soccorsi era ancora vivo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovani XXIII di Bergamo dove stanno cercando di salvargli la vita, anche se le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. I mezzi viaggiavano sulla Strada Statale 470 quando sono venute a contatto in uno scontro violentissimo. Le vittime sono due dei conducenti dei mezzi più la terza persona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Schianto all'alba sulla tangenziale sud di Bergamo: due morti e un ferito gravissimo

Altre letture consigliate

Schianto all’alba in piazza Giusti, due auto distrutte: il comitato San Fruttuoso chiede "il quartiere 30" - X Vai su X

Lo schianto all’alba in via Mavora a Nonantola: sul posto anche i carabinieri per i rilievi e il 118 per soccorrere l’uomo rimasto ferito - facebook.com Vai su Facebook

Schianto sulla Tangenziale Sud: morti e feriti, strada chiusa al traffico - Morti e feriti nello schianto tra due auto e un furgoncino all’altezza di Stezzano sulla Tangenziale Sud. Lo riporta notizie.it

Incidente in tangenziale, la doppia linea continua, il sorpasso azzardato e lo schianto. Il fratello di una delle vittime: «L'ho visto morire» - Sarebbe questa la dinamica del terribile incidente avvenuto alle 7,30 di domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza ... Da leggo.it

Schianto all'alba sulla tangenziale sud di Bergamo: due morti e un ferito gravissimo - Poco dopo le 7 di questa mattina, lungo la tangenziale sud a Stezzano, in provincia di Bergamo, si è registrato un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto due auto e piccolo furgone. Secondo msn.com