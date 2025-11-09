Scherma oro e argento per le squadre del fioretto

Weekend indimenticabile per il fioretto azzurro femminile e maschile, con squadre che uniscono gioventù ed esperienza senza perdere l’abitudine a salire sul podio. L’appuntamento con la Coppa del Mondo a Palma de Maiorca si chiude con una domenica di grandi soddisfazioni a squadre: oro per l’Italia del fioretto femminile che in finale batte 45-32 gli Stati Uniti, dominati in finale da Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini, le quattro azzurre scelte dal ct Simone Vanni che festeggia anche l’argento del team maschile composto da Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi, sconfitti in finale per 45-36 dai russi schierati sotto bandiera neutrale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scherma, oro e argento per le squadre del fioretto

Contenuti che potrebbero interessarti

Scherma grande protagonista alla Sala Chiamata del Porto a Genova per la 59^ edizione della Coppa d’Argento Cesare Pompilio torneo internazionale di spada maschile a Squadre e il 37° Trofeo Carlo Basile, torneo internazionale di spada femminile C - facebook.com Vai su Facebook

Scherma, oro e argento per le squadre del fioretto - Cristino, Errigo, Favaretto e Batini vincono a Palma de Maiorca in Coppa del mondo, secondo posto per Bianchi, Marini, Macchi e Foconi ... Segnala sport.quotidiano.net

Scherma, coppa del mondo a Maiorca: Favaretto oro, Bianchi e Martini bronzo nel fioretto - Leggi su Sky Sport l'articolo Scherma, coppa del mondo a Maiorca: Favaretto oro, Bianchi e Martini bronzo nel fioretto ... Si legge su sport.sky.it

Scherma, Europei Under 23: oro, argento e bronzo per l'Italia nelle prime gare a squadre - La giornata trionfale del quartetto azzurro del fioretto femminile è iniziata con la vittoria nei quarti di finale su Israele per 45- Riporta corrieredellosport.it