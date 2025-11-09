Dopo la vittoria nell’individuale di Martina Favaretto nell’individuale, sventola anche la bandiera italiana sul gradino più alto del podio a Palma di Maiorca. Nella prova a squadre, infatti, è l’Italia a trionfare con il quartetto composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e dalla stessa Favaretto. Le azzurre si sono imposte in finale contro ormai le solite rivali degli Stati Uniti nettamente con il punteggio di 45-32. Una finale che si è decisa nella fase centrale. Decisivi il 5-1 di Cristino a Jing e poi il 5-2 di Errigo a Scruggs nel quinto e sesto assalto, con l’Italia che ha costruito l’allungo decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, le fiorettiste azzurre cominciano con una vittoria a Palma di Maiorca