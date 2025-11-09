Scherma la sciabola azzurre è lontana dal podio ad Algeri
Fanno festa la Corea del Sud e la Francia nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola. Nella prova a squadre maschile sono stati proprio i transalpini a trionfare, battendo in finale una sorprendente Romania per 45-38. Terzo posto per il Giappone, che ha superato 45-32 la Russia. Nella gara femminile, invece, sono state le sudcoreane a salire sul gradino più alto del podio. Le asiatiche hanno sconfitto in finale con il punteggio di 45-39 l’Ungheria, mentre in terza posizione ha concluso la Francia che ha battuto la Cina per 45-43. Una giornata da dimenticare per i quartetti azzurri, che si sono fermati entrambi agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
