Non riesce la doppietta all’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di fioretto a Palma di Maiorca. Se nella prova a squadre femminile era arriva una vittoria delle azzurre, in quella maschile gli azzurri si sono fermati proprio all’ultimo atto. Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi ha concluso al secondo posto, venendo sconfitto dalla Russia (ancora denominata come AIN) per 45-36. Un inizio di finale sempre ad inseguire per gli azzurri, che dopo tre assalti si sono trovati sotto di sei stoccate. Marini ha rifilato un 8-3 ad Anton Borodachev, ma sono stati nuovamente Kirill Borodachev e Mylnikov a costruire nuovamente il solco per la Russia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, i fiorettisti azzurri sono secondi all’esordio in Coppa del Mondo