Scanzi e Cacciari dalla Gruber due facce della sinistra italiana
Le due facce della sinistra italiana ospiti a Otto e mezzo su La7. Da Lilli Gruber c’è Andrea Scanzi, volto ringhioso del travaglismo che sulla vittoria di Zohran Mamdani, neo-sindaco di New York radicale, socialista e islamista, prova a rovesciare la frittata: «Sto notando una violenza tale nelle analisi e nelle reazioni della destra, sia americana sia in quelle di tutto il mondo, che io fossi nel nuovo sindaco di New York un briciolo di paura ce l'avrei - azzarda la penna del Fatto quotidiano -. Perché? Stanno utilizzando toni devastanti per cui ha vinto un musulmano e ha vinto nella città dell’11 settembre 2001. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Italia Mattanza. . Andrea Scanzi commenta la figuraccia del governo Meloni per il caso Almasri e la reazione scomposta delle destre per l'elezione del Sindaco di New York Estratto da Otto e Mezzo 5 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
"Mica prende il 30%?". La profezia sbagliata di Scanzi su Meloni nel 2017 - Correva l'anno 2017 e nello studio di Lilli Gruber si incontravano uno scatenato Andrea Scanzi e una combattiva Giorgia Meloni. Segnala ilgiornale.it
Cacciari: “Tragedie tra i giovani? La politica protegge solo gli over 60, mi fa incazzare da morire”. Stoccata a Nordio e battibecco con Gruber - “Oggi occorrerebbe una buona politica che finanzia una buona scuola, che incentiva e promuove una buona cultura nelle scuole, buone letture, inquadramento storico delle grandi trasformazioni ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
"Mi lasci parlare, benedetta...". Ecco perché Cacciari si è infuriato con la Gruber - Scintille in diretta televisiva nella puntata di "Otto e mezzo" andata in onda ieri sera: protagonisti la conduttrice Lilli Gruber e il filosofo Massimo Cacciari, che si trovava in collegamento da ... Lo riporta ilgiornale.it