Savino Del Bene Scandicci travolge Bergamo e consolida il secondo posto

Savino Del Bene Volley – Bergamo 3-0 (25-13, 32-30, 25-10) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis, Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin n.e., Ribechi (L2) n.e., Bosetti 7, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani 4, Nwakalor 5, Antropova 18, Weitzel 10. All.: Gaspari. BERGAMO: Carraro, Eze 3, Bolzonetti 8, Kipp 13, Ferrario (L2), Mosser 9, Strubbe 3, Micheletti n.e., Armini (L1), Manfredini 7, Weske, Mlejnkova 2, Meli, Montalvo n.e.. All: Parisi ARBITRI: Lot – Salvati FIRENZE – La Savino Del Bene Volley impone ancora la legge del Pala BigMat e vince per 3-0 l’incontro dell’ottava giornata di andata contro Bergamo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

