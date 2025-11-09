Saul Leiter Una finestra punteggiata di gocce di pioggia in mostra al San Gaetano di Padova
Vertigo Syndrome, in collaborazione con diChroma photography, Saul Leiter Foundation, l'Amministrazione Comunale di Padova e con la curatela di Anne Morin, presenta al Centro Culturale San Gaetano di Padova, dal 15 novembre 2025 al 18 gennaio 2026, la grande mostra dedicata a Saul Leiter, uno dei.
fashion for Harper's Bazaar 1963 Saul Leiter
Al Centro Culturale San Gaetano di Padova una grande retrospettiva dedicata a Saul Leiter, maestro della fotografia del Novecento. Centosessantasei opere tra fotografie, dipinti e materiali d'archivio raccontano il suo sguardo intimo e lirico sulla città, tra poes
Al San Gaetano di Padova, il genio fotografico di Saul Leiter - Nel 1946 si trasferì a New York per dipingere, entrando presto in contatto con artisti come Richard ...
Monza, la poesia negli scatti di Saul Leiter: al Belvedere tutte le emozioni delle gocce di pioggia alla finestra - In mostra 200 opere che raccontano un artista eclettico e delicato, capace di innalzare l'ordinario "Una ...
Alla Reggia di Monza la New York lirica di Saul Leiter - Apre domani al Belvedere della Reggia di Monza la prima grande mostra italiana dedicata al fotografo americano Saul Leiter, 'Una finestra punteggiata di gocce di pioggia', con centinaia di foto, ...