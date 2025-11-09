Sassuolo Grosso analizza | Dobbiamo provare a fare una grande partita noi ci proveremo Matic importante per la nostra squadra
Sassuolo, il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso parla del match: «Dobbiamo provare a fare una grande partita, noi ci proveremo» Fabio Grosso racconta il suo pensiero sul match: le parole del tecnico del Sassuolo a DAZN prima dell’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole: PAROLE – «Dobbiamo provare a fare una grande partita, sono sicuro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
