Attimi di terrore nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre 2025, a Massa, dove Franco Pucci, 91 anni, storico sarto della città, è stato aggredito nel suo negozio di via Cervara, a pochi passi dalla stazione. Due uomini – uno mascherato e l’altro a volto scoperto – sono entrati nella sua bottega poco dopo le 17, in quello che l’anziano ha inizialmente scambiato per uno scherzo di Halloween a scoppio ritardato. L’aggressione: “Mi hanno spinto e colpito con una gruccia”. «Quando sono entrati pensavo a uno scherzo di Halloween», ha raccontato Pucci. «Uno è andato subito verso la cassa senza dire una parola, l’altro è rimasto alla porta, forse per controllare». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sarto 91enne aggredito dai rapinatori nel suo negozio, la sua reazione è epica