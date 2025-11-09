Santino Marella | E’ un grande momento per il wrestling italiano serve solo un ultimo step

Come già anticipato in un precedente articolo sul nostro sito (clicca QUI ) Santino Marella ha dichiarato di seguire con molta attenzione i wrestler italiani per capire se ci sarà una possibilità per una realtà americana per qualcuno di loro. oltre ciò, sempre all’interno dell’intervista rilasciata per conto del Pro Wrestling Culture podcast, il DOA della TNA ha parlato più approfonditamente del wrestling italiano in generale. “Credo sia un ottimo momento, anzi il momento migliore per la scena italiana. Hanno solo bisogno di un canale televisivo o una buona piattaforma streaming in cui andare in onda, questo darebbe la possibilità a grandi realtà americane di poter visionare i talenti di questa nazione con comodità e farne tutte le dovute valutazioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

