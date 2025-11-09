Sanremo 2026 | la coppia che nessuno si aspettava
. Un duo d’oro con una canzone scritta da una penna eccellente. Una notizia ufficiosa ma esplosiva sta già facendo il giro degli ambienti musicali e televisivi: Elodie e Rkomi sarebbero pronti a unire nuovamente le forze per affrontare in coppia il palco del Festival di Sanremo 2026. L’indiscrezione è stata lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia e, se confermata, riscriverebbe le carte in tavola per la prossima edizione. Non una semplice partecipazione, ma un progetto che punta dritto alla vetta. Non è la prima insieme. Per i due artisti non si tratterebbe della prima volta insieme. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Altre letture consigliate
Antonia e Senza Cri, coppia nella vita e rivelazioni di Amici 24, ora si sfidano a Sanremo Giovani 2025 per conquistare un posto al Festival di Sanremo 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026: Elodie in coppia con un altro big? "Puntano alla vittoria" - Il Festival di Sanremo 2026 sembra ricco di novità: possibile ritorno della coppia Elodie e Rkomi e tanti grandi nomi pronti a sorprendere. Secondo serial.everyeye.it
Sanremo 2026, Elodie torna in gara? Possibile partecipazione in coppia per la diva/ Ecco con chi duetterà - Elodie sarebbe pronta a tornare di nuovo a Sanremo: ecco la novità della possibile partecipazione della popstar ... Segnala ilsussidiario.net
Sanremo 2026: Conti aumenta i big e arrivano spoiler su due grandi coppie in gara - Il direttore artistico del Festival non esclude di allargare la rosa dei concorrenti. Scrive libero.it