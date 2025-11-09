Sanità lavoro acqua pubblica e beni comuni | i temi di Campania Popolare l’incontro a Benevento
Tempo di lettura: 2 minuti Campania Popolare continua il suo percorso di ascolto e confronto reale con i territori e le persone che li abitano. Martedì 11 novembre, alle ore 19, presso la Biblioteca provinciale Antonio Mellusi di Benevento, si terrà un incontro pubblico con gli attivisti e i cittadini per discutere di sanità, lavoro, acqua pubblica e beni comuni: temi centrali per il futuro del Sannio e della Campania. Interverranno Giuliano Granato (candidato Presidente), Filippo Buono (Potere al Popolo Sannio), Marcello Giulianini (candidato al consiglio regionale), Rosalba Di Martino (candidata al consiglio regionale) e Gabriele Corona (comitato per il diritto all’acqua pubblica) e altri esponenti delle organizzazioni sindacali e dei movimenti sociali e civici del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
