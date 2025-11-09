. San Teodoro è una figura venerata nel calendario liturgico cristiano, celebrata il 9 novembre. La sua storia è avvolta da un alone di mistero e fede, e la sua vita è stata un esempio di devozione e coraggio in tempi di persecuzione. Chi era San Teodoro?. San Teodoro, noto anche come Teodoro di Amasea, è stato un soldato romano che ha vissuto tra il III e il IV secolo. La sua fede cristiana lo ha portato a rifiutare di sacrificare agli dei pagani, un atto che lo ha reso un martire. Secondo la tradizione, Teodoro ha incendiato un tempio dedicato alla dea Cibele, un gesto che gli è costato la vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Teodoro: storia e celebrazione del santo del 9 novembre